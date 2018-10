VIDÉO - La France dans le viseur de l’ONU pour sa loi anti-burqa : de quoi parle-t-on ?

La loi française sur la burqa serait-elle une discrimination ? C’est en tout cas ce que pourrait juger l’ONU et plus précisément son Comité des Droits de l’Homme. Selon le journal La Croix, l’ONU devrait se prononcer d’ici la fin du mois sur le sujet, faisant suite aux plaintes de deux femmes précédemment verbalisées pour port de la burqa. Plusieurs experts devraient rendre "des consultations" et estimer que la loi de 2010 "porterait atteinte à la liberté religieuse et créeraient une discrimination".