La France des solutions : à la découverte de la ferme urbaine de Seine-Saint-Denis

Ce ne sont que des produits de saison, que du bio et la cueillette ne se fait que le jour de la vente. Nous ne sommes pas en plein champ, mais au beau milieu d'immeuble d'une banlieue parisienne. Il s'agit de la toute nouvelle cité maraîchère de Romainville, une ferme verticale produisant légumes et fruits hors sols sans aucune lumière artificielle. Tout ça au plus proche des habitants de cette cité. Et les cultures commencent au sous-sol avec les champignons. Et la récolte du jour est plutôt conséquente.