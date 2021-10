La France des solutions : un camion-piscine pour apprendre aux enfants à nager

Et visiblement, ça marche. En une dizaine de séances, ces élèves de maternelle, qui il y a encore quelques jours avaient peur de l'eau, semblent tout à fait à l'aise. Certains parviennent même à traverser le bassin et font la fierté de leurs parents. Pour aider les enfants à vaincre leur appréhension, la piscine est équipée d'un fond mobile. Ainsi, on peut faire varier la profondeur de vingt centimètres à 1,20 mètres. Le bassin s'adapte à la progression des enfants. L'autre atout, c'est la fréquence des séances. Comme il n'est plus nécessaire de se déplacer, les cours s'enchaînent tous les jours. Ce camion est mis à la disposition des collectivités locales, régions ou départements qui prennent en charge ses frais de fonctionnement. Prochaine destination, la Vallée de la Roya dans les Alpes-Maritimes afin de permettre à d'autres enfants d'apprendre à nager.