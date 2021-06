La France envoie aux États-Unis une réplique de la statue de la Liberté

Déjà 135 ans que la statue de la Liberté est devenue l’un des symboles des États-Unis. Le 4 juillet, sa petite sœur parisienne devrait s’installer à Ellis Island pour quelque temps, juste en face de la Liberty Island où est située l’originale. Ce voyage servira à renforcer les liens entre la France et les États-Unis. Il concerne la statue de la Liberté parisienne exposée au Musée des arts et métiers. Un modèle de 2,83 mètres de la fin du XIXe siècle, soit 32 fois plus petit que l’original de 92 mètres de haut, sculpté par Frédéric Auguste Bartholdi.

Une idée née de la rencontre entre Philippe Étienne, ambassadeur de France aux États-Unis, et Olivier Baron, qui travaille au Conservatoire national des arts et métiers. Le but : valoriser le patrimoine français à l’étranger et "rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont permis, des deux côtés de l’Atlantique, l’édification de la statue de la Liberté et qui se sont battus pour ce qu’elle symbolise dans le monde entier", ont confié les deux hommes au Journal du Dimanche.