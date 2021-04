La Guadeloupe se reconfine pour trois semaines

Adieu bronzage et sable fin. Dans quelques heures, l'accès aux plages de Guadeloupe sera interdit, sauf pour les activités sportives. Malgré cette restriction, les habitants comprennent les mesures mises en place. Autre mesure d'urgence : la fermeture des cafés et restaurants. En Guadeloupe, le taux d'incidence a doublé en quelques jours et le nombre de réanimations a triplé. Le reconfinement doit durer trois semaines. "On s'estime déjà chanceux d'avoir pu profiter jusqu'ici. On va faire ce qu'il faut et espérer que la situation s'améliore", déclare une habitante.