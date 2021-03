La langue française s'appauvrit-elle ?

Les mots voyagent depuis longtemps, mais ils le font de plus en plus vite. Et c'est ça qui inquiète l'Académie française. "Ces mots polluent très gravement la langue française. Ils vont amener dans trente ans si on y prend garde sa destruction. Ça deviendra une langue morte", nous alarme Jean-Marie Rouart, romancier, membre de l'Académie française. Un discours que ne partage pas la linguiste Julie Neveux. Pour elle, le français est une langue bien vivante qui s'enrichit.