La LGV Bordeaux-Toulouse sur les rails

Les Toulousains l'attendaient depuis des décennies. Le TGV va enfin entrer en gare de Matabiau. Il faudra attendre jusqu'en 2028, mais le principe est acquis. Il a été validé par le Conseil d'État.

Après dix ans d'hésitation politique et de recours juridique, Toulouse aura bien sa ligne à grande vitesse pour le grand plaisir de ses habitants. "On attend ça avec impatience. Ça va permettre à la région d'être encore plus dynamique", réagit une femme. "Ça va permettre de venir voir la famille plus souvent, d'arriver moins fatigué", s'exprime un homme.

Concrètement, la future LGV entre Bordeaux et Toulouse passera aussi par Agen et Montauban. Toutes se retrouveront à moins de 3h10 de Paris, et non plus à 4h10 comme aujourd'hui. Pour un travailleur indépendant que nous avons croisé, rapprocher Toulouse de la capitale facilitera les échanges économiques.

"Je me déplace pour aller voir des clients, pour animer des séminaires. Là, j'ai choisi de venir en train mais c'est un peu long, 4h15. Donc trois heures, je n'aurais pas du tout hésité en tout cas entre prendre l'avion et prendre le train", nous confie-t-il. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.

