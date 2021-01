La maraude de la Croix-Rouge au secours des plus démunis

Comme chaque lundi soir, des bénévoles de la Croix-Rouge débutent leur maraude par une collecte de nourriture dans une boulangerie et autres magasins d'alimentation. Première halte de la soirée, les bénévoles prennent contact avec les bénéficiaires pour leur proposer quelque chose à manger. Pour eux, c'est une aide importante. "On prend aussi le temps de discuter avec eux. Ça va bien au-delà de donner un sandwich et une boisson chaude", explique Camille Penneroux. Du réconfort et parfois même de simples mots pour s'assurer que tout va bien.