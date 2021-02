La mode du batch cooking, les menus malins

À 19h, une deuxième journée commence pour Virginie, 34 ans. Après son travail, elle récupère ses deux enfants. Et en attendant le retour de son mari, elle est seule pour le défi de la douche et du coucher. Elle trouve pourtant le temps de jouer une demi-heure avec ses enfants. Son secret, un dîner fait maison prêt en moins de dix minutes. Cette mère de famille a déjà préparé tous les repas de la semaine et n'a plus qu'à aller choisir dans son congélateur.