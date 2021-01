La natation adaptée à la crise sanitaire

Malgré la crise sanitaire, des piscines sont ouvertes ce week-end. C'est un grand plaisir pour les sportifs. Si cette piscine a pu rouvrir, c'est qu'elle est en extérieur. Elle pouvait accueillir 800 nageurs. Actuellement, la limite est à 300. Les vestiaires sont individuels et les casiers désinfectés. Quant aux nageurs qui se croisent en ligne d'eau sans masques, ils n'auraient rien à craindre, protégés par l'eau chlorée. Myriam Nocera, directrice du centre nautique Le Grand Bleu, argumente : "L'eau est chlorée. On l'a légèrement chloré un petit peu plus. Donc, elle est désinfectée et désinfectante".