VIDÉO - "La neige a l’interdiction de tomber " : le drôle d’arrêté d’un maire de l’Ain

C'est justement pour dénoncer "avec humour" le manque de moyens des petites communes que Marc Chavent, le maire, a lancé ce "message de désespoir" : "Cet engin est indispensable, on ne peut pas s'en passer, c'est la base. Le jour où on n'a plus de tracteur dans une commune rurale, on peut mettre la clé sous la porte et puis partir", s'emporte-t-il dans le reportage du JT de 13H de TF1 en tête de cet article.

Mais l'édile est confronté à un véritable souci comptable. Un nouveau tracteur coûte environ 150.000 euros, soit un quart du budget de la commune. De plus, "on ne peut plus emprunter", souligne-t-il. Par ailleurs, "on a de moins en moins de dotations et on ne peut plus lever d'impôt puisque la taxe d'habitation n'existe plus. L'achat d'un tracteur n'est pas subventionné, donc il y a un moment, je ne sais plus faire", poursuit-il.