La nouvelle carte d'identité mise sur la sécurité des données

Comment est la nouvelle carte d'identé ? Elle est d'abord plus pratique. Le document a adopté le format carte bancaire, une taille plus adaptée au portefeuille. Mieux encore, elle promet davantage de sécurité. Au recto, un hologramme protège votre photo et vos données personnelles contre les fraudes. Au verso, deux nouveaux dispositifs. Une puce contient vos empreintes digitales et toutes vos informations biométriques. Un QR code certifie électroniquement que votre document est authentique.