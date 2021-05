La Patrouille de France survole un collège de Côte-d’Or

PLEIN LES YEUX - La Patrouille de France a survolé un collège de Côte-d’Or ce mardi 25 mai aux alentours de 10 h. Les avions étaient vivement attendus par les élèves.

Ce mardi 25 mai, le ciel de Dijon s’est teinté des couleurs de la République. La Patrouille de France a survolé le collège du Chapitre à Chenôve, qui est impliqué dans l’opération "Classes défense et sécurité globales", un dispositif qui associe l’Éducation Nationale et le ministère des Armées. Tout au long de l’année scolaire, une trentaine d’élèves volontaires en classe de 3ᵉ ont pu participer à des échanges avec le 511e régiment du train d’Auxonne grâce à cette classe.

Ce programme vise à les sensibiliser au sujet de la défense de la France. "Pouvoir échanger avec la jeunesse d’aujourd’hui sur les problématiques de défense, de sécurité de notre pays, leur montrer que ce sont des problématiques qui sont importantes dans le monde d’aujourd’hui et les inciter comme citoyens à prendre pleine part à la défense de leur pays", explique le lieutenant-colonel Étienne Royal.

Un tirage au sort depuis les airs

Le 19 mai dernier, 54 classes de 3ᵉ, dont le collège de Chenôve, ont suivi une visioconférence avec le ministère des Armées et les pilotes de la Patrouille de France pendant une heure. À l’issue de cet échange, un collège a été tiré au sort, depuis les airs, afin d’être survolé par les Alphajets. C’est ainsi que Chenôve a eu la chance de remporter le tirage. Ce matin, à 10 h15, les élèves étaient au rendez-vous dans la cour de l’établissement. "C’est la première fois que je les vois d’aussi proche, je ne voyais ça qu’à la télé et maintenant je les vois réellement, ça m’a vraiment plu", "C’est une sensation exceptionnelle pour moi, un moment magique et inoubliable", "Ça allait très vite mais on a pu les admirer, c’était trop beau", ont-ils témoigné.

Pour le principal et les enseignants du collège, recevoir la Patrouille de France est une grande fierté. "Voir la Patrouille de France passer au-dessus du collège pour les enfants de Chenôve, c’est un moment absolument magique", précise Abdelbasset Louali, le directeur. "C’est un message extrêmement fort ! Quel que soit l’établissement d’où l’on vient, le quartier d’où l’on vient, même si parfois il se passe des choses compliquées, c’est un symbole d’espoir", ajoute une enseignante.

Les élèves recevront la visite de deux ministres

Grâce à l’enseignement de la défense, les 3ᵉ découvrent les métiers de l’armée. "Ça donne beaucoup d’idées, c’est ça qui est bien. C’est pour ça que j’ai fait la classe défense et sécurité parce que je me suis dit que peut-être il y avait des métiers qu’on n’avait pas encore découverts et que ce serait cool d’approfondir notre culture vis-à-vis de ça", approuve une élève. Pour d’autres, la classe défense confirme des vocations. "Plus tard, je veux être ingénieur en aéronautique dans la Patrouille de France. C’est exceptionnel parce qu’il y a des millions de collégiens en France qui rêvent de ça", assure un collégien.

Une semaine forte en émotion pour les élèves. En plus du survol, ils recevront la visite, jeudi 27 mai, du ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, et de la ministre des Armées, Florence Parly, toujours dans le cadre de la classe défense et sécurité.

