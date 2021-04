La présence d'éoliennes sur leur terrain entraîne la baisse de leur impôt foncier

TAXE FONCIÈRE – Des habitants de Tigné, dans le Maine-et-Loire, ont obtenu gain de cause dans leur lutte contre les éoliennes qui se trouvent devant chez eux. Après trois ans de bataille judiciaire, leurs impôts fonciers vont être revus à la baisse.

C’est une première en France. Des habitants de Tigné, dans le Maine-et-Loire, ont gagné la bataille juridique contre les éoliennes qui sont juste devant chez eux, bouleversant leur paysage et leur quotidien. "Elles font 120 mètres, elles bougent, elles clignotent le soir", se plaint Bernadette Kaars, à l’origine de cette bataille sans précédent. "Pendant les moments où les machines font du bruit, vous n’êtes plus du tout à l’extérieur, vous êtes à l’intérieur de la maison parce que vous ne tenez plus", ajoute son mari. De ce fait, ils verront leurs impôts fonciers baisser d’ici peu. Cette guerre dure depuis près de trois ans. Ils ont d’abord eu un refus de l’administration avant d’obtenir gain de cause devant le tribunal administratif de Nantes. Celui-ci reconnaît que leur impôt foncier doit être revu à la baisse. Le montant reste à déterminer.

Depuis, l’administration fiscale n’a pas fait appel. Ce genre de plainte est de plus en plus fréquent. Les éoliennes causent des nuisances sonores et visuelles pour ceux qui vivent tout près, affectant leur vie. Ce jugement pourrait être attribué à d’autres riverains et faire jurisprudence. Pour Bernadette Kaars, c’est une victoire juridique importante. "Ce n’est pas l’aspect financier qui nous guide", explique Bernadette. "C’est vraiment que maintenant, il est reconnu que les éoliennes sont des inconvénients notoires. Bien sûr, les autres riverains de Tigné peuvent en profiter et je pense que ça va s’appliquer à d’autres régions de France, à d’autres communes dont l’environnement est dégradé", poursuit-elle. Pour la première fois, un tribunal administratif reconnaît les nuisances des éoliennes et leurs impacts sur la valeur d’une propriété.

Une mauvaise nouvelle pour la mairie

Bernadette Kaars appelle ses voisins à faire de même. Un autre couple envisage de suivre leur voie mais dans les rues de Tigné ils sont peu nombreux à trouver que les éoliennes soient source de nuisances, bien au contraire. "Elles ne m’ont jamais dérangé plus que ça, ne serait-ce que visuellement", affirme un riverain de Tigné. "On ne les entend pas, après vous voyez, on habite là, ça ne nous dérange pas du tout", ajoute une jeune femme. "Par rapport au paysage, ça ne me dérange pas, je suis plutôt pour", soutient une autre habitante.

Sans préciser la part d’électricité fournie par les éoliennes, la municipalité défend son choix. "La mutation énergétique, il y a un moment, il faut y passer. À force de mettre les méthanisations, les panneaux solaires et les éoliennes, on va produire autant qu’on consomme, ce qui est quand même intéressant pour une commune de 2000 habitants", explique Patrick Taveneau, le maire du village. Pour la mairie, cette baisse d’impôts fonciers n’est pas une bonne nouvelle même si la perte de revenus fiscaux sera dérisoire. Elle craint que d’autres terrains soient déclassés à cause des éoliennes et que la commune peine à attirer de nouveaux habitants.

