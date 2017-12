La publicité désormais autorisée sur les trottoirs de Bordeaux, Lyon et Nantes

Nos yeux n'auront donc plus de répit. Jusqu'ici illégales, les publicités au sol ont été autorisées par un décret publié dimanche au Journal officiel. Les villes de Nantes, Lyon et Bordeaux ont été désignées pour tester dès lundi, et pendant un an et demi, les marquages publicitaires biodégradables au sol.





S’ils dérogent au code de la route ou à celui de l’environnement, ils doivent cependant respecter de strictes conditions. Ils ne peuvent par exemple pas dépasser 2,5 mètres carrés ou être apposés à moins de 80 m les uns des autres. Interdiction également de rester plus de dix jours sur un trottoir et de diminuer l’adhérence au sol.