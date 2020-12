La renaissance de la coquille Saint-Jacques

Après plusieurs heures de navigation au large des côtes normandes, le chalutier arrive sur la zone de pêche du jour. A partir de maintenant, le rythme s’accélère à bord. Les lourdes armatures métalliques vont racler le fond pendant vingt minutes, mais pas n’importe où, car il y a une zone interdite. « C’était la zone où il y avait le plus de petites coquilles, donc on a voulu les laisser tranquilles pour l’année prochaine », explique Xavier Hauchard, patron pêcheur. Et ce n’est pas la seule règle. Tout est réglementé afin de préserver la ressource : les jours, les heures, la durée, la quantité et la taille de chaque coquille. Et pour cause, la filière était en péril il y a quelques décennies. « Dans les années 90, on travaillait une semaine, 15 jours maximum et après, il n’y avait plus rien à pêcher, c’était terminé », confirme Xavier Hauchard, patron pêcheur.