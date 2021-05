La réouverture des terrasses vue de Lyon

Ce mercredi à midi et ce soir, les terrasses se préparent à être pleines. Les clients ont commencé à réserver très tôt. "Dès qu'on a su qu'on allait pouvoir rouvrir, on avait déjà des réservations et on est content", confie une commerçante. Dans un restaurant traditionnel lyonnais, certains sont venus presque "par militantisme". "Je trouve que tout cet espace, les bars et les restaurants, c'est hyper convivial", estime un client. "C'est super important de prendre une assiette en terrasse et d'aller boire dans quelques bars", ajoute-t-il.