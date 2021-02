La SNCF relance ses trains de nuit : le Paris-Nice bientôt sur les rails

Après leur quasi-suppression en 2016 par manque de rentabilité, les trains de nuit vont revenir en force avec notamment le Paris-Nice, à partir du 16 avril et le Paris-Tarbes, annoncé pour la fin de l’année. Afin de répondre à la demande de certains voyageurs mais aussi dans le cadre de la transition écologique, Emmanuel Macron et le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, ont promis de rétablir "une dizaine de trains de nuit en 2030". Ce vendredi, au lendemain de l’ouverture à la vente des billets du Paris-Nice, qui a remporté un franc succès, le secrétaire d’État à la Ruralité, Joël Giraud, s’est rendu au technicentre de Périgueux.

En effet, la relance de ces lignes prévoit également de moderniser les rames existantes grâce à un financement de 100 millions d’euros. Cette rénovation, qui concerne 50 voitures d’ici à 2022, a d’ores et déjà débuté dans les ateliers en Dordogne. Dans le reportage en tête de cet article, vous pouvez apercevoir le résultat de la rénovation d’une cabine. À première vue, rien n’a changé. Cependant, si on y regarde de plus près, des prises électriques individuelles ont été rajoutées ainsi que des porte-documents, une tablette et l'accès au WIFI.

"Je suis très rassuré. Je sais que la promesse présidentielle sera tenue", a affirmé Joël Giraud au terme de sa visite. "Je suis venu ici m’assurer que tout roule", a-t-il ajouté, satisfait de la qualité du matériel et des explications données par l’opérateur sur "l’affectation au fur et à mesure des voitures rénovées" sur les deux lignes encore en activité : celle de Paris à Rodez, Latour-de-Carol et Cerbère et celle de Paris-Briançon.