La stérilisation des chats, l'affaire de tous

Dans quelques jours viendra le printemps. Il marquera la saison des amours pour les chats. En moyenne, une chatte peut avoir six portées par an. Avec deux chats non stérilisés, on peut avoir plus de 20 000 chatons au bout de quatre ans. Une prolifération importante qui, non maîtrisée, peut être problématique. En effet, les chats peuvent être porteurs de maladie. La seule solution est donc la stérilisation.