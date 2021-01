VIDÉO - La Tanière, ce zoo-refuge accueille des animaux sauvages en danger

"C’est souvent ici le premier jour du reste de leur vie." C’est ainsi que Patrick Violas définit la vie des animaux qu’il sauve. Cet ancien patron qui a fait fortune dans la téléphonie s’offre une deuxième vie, à lui, mais aussi à des centaines d’animaux dont personne ne veut plus. Dans le reportage en tête de cet article, on fait notamment la connaissance de Cannelle, primate qui a servi de cobaye pour la recherche pendant près de 20 ans. "L’homme lui a pris sa vie pendant 19 ans, elle a le droit à une retraite, elle a encore 14 ans de retraite, c’est ce qu’on va lui assurer ici", nous affirme le sauveur de Cannelle.

Chez les employés, on retrouve des "repentis", comme les appelle Patrick, des anciens du cirque qui, par amour pour les animaux, sont venus lui prêter main forte. Paolo et Lisa organisaient des spectacles avec des otaries et des ours, à présent en retraite au refuge.

Bien qu'entouré de près de 1800 salariés, Patrick a parfois besoin d'aide supplémentaire qu'il trouve sur les réseaux sociaux. Ayant repéré des chevaux laissés à l’abandon, il a ainsi lancé un appel sur Internet. En 48 heures, près d’un million d’Internautes ont vu sa vidéo qui a permis de trouver une solution pour les équidés.