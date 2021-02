La Tanière, un zoo au chevet des animaux

La Tanière, près de Chartres, est un zoo très particulier. En effet, il sauve et recueille des animaux blessés, malades, maltraités ou abandonnés. Ce zoo-refuge est une aventure familiale. Dans l'Hexagone, plus de deux millions d'animaux sont utilisés pour la recherche. La Tanière accueille des primates qui ont passé près de la grande majorité de leur vie en cage. Son but, leur offrir une retraite bien méritée. Le zoo abrite actuellement 23 primates retraités de laboratoire qui pourront bientôt rejoindre les grandes volières extérieures. Il accueille également d'autres petits singes issus du trafic animalier. Pour aider le zoo-refuge La Tanière, il est possible de faire des dons.