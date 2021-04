La tendance pratique et économique du fait maison

Le "Do It Yourself" ou l'art du "faire soi-même", est une tendance devenue phénomène de société lors du premier confinement. Depuis, les trucs et astuces s'échangent sur les réseaux sociaux. Un engouement boosté par des influenceurs. Certains deviennent des stars des réseaux sociaux en quelques mois avec des astuces simples et rapides qui cartonnent. Quelques minutes de tutos qui suscitent plusieurs dizaines de milliers de likes.