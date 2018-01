VIDÉO – La toiture d’une église envolée dans le Nord : la tempête Eleanor fait des dégâts

Ana, Bruno, Carmen et désormais Eleanor. La quatrième tempête à toucher la France aura été l'une des plus violentes. La dernière, Eleanor, donc, a commencé à balayer le pays dans la nuit de mardi à mercredi. Une cinquantaine de départements ont été placés en vigilance orange en Bretagne, en région parisienne, dans les Hauts-de-France, dans le Grand-Est, en Bourgogne-Franche-Comté, dans les Alpes du Nord, les Alpes-Maritimes et en Corse. Un premier bilan humain fait état d'un mort à cause de la chute d'un arbre sur le domaine skiable de Morillon (Haute-Savoie) et de onze blessés, dont quatre graves. Près de 225.000 foyers ont été privés d'électricité dans la moitié nord.