La vaccination obligatoire fait débat

Depuis quelques jours, même en famille, le débat est quasiment inévitable. Et il suffit d'une question pour le lancer : "qui est plutôt pour le vaccin ?" La discussion est animée et touche toutes les tranches d'âge. À l'heure de l'apéritif, nos journalistes sont allés à la rencontre de jeunes bacheliers à Sanary-sur-Mer. Ils sont en désaccord, mais il n'est pas question pour eux de gâcher les vacances. Ils disent s'écouter et chercher à comprendre les arguments de chacun pour se faire un avis.

À Six-Fours-les-Plages (Var), après le service, le débat continue entre les salariés et leur patron. Un même reproche est fait au gouvernement et elle réunit l'équipe. Elle concerne la communication faite autour de la vaccination. Ils la trouvent parfois contradictoire et cela ne met pas en confiance certains d'entre eux. Le doute est ainsi partagé par le patron et les employés.