La vaccination, sujet de conversation numéro un des Français

N'allez pas dire à Pierrot que vous n'avez pas reçu votre piqûre. Depuis des mois, avec son ami Claude, ils n'ont qu'un seul mot à la bouche : le vaccin. Au bistrot comme au marché, certains Français abordent le sujet volontiers, d'autres l'esquivent. Noah et Jules ont quatorze ans. Désormais, ils peuvent se faire vacciner et au collège, et les débats sont agités.

Et si le sujet captive les enfants, c'est qu'il s'invite aussi en famille. A la sortie de l'école, on s'interroge : faut-il vacciner les plus jeunes ? "Nous, on s'est fait vacciner il n'y a pas longtemps, donc on en a parlé aux enfants. Ils nous ont demandé si on avait eu des effets secondaires, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs", racontent des parents.