La vague à l'âme des lycéens

Zoé est en première et depuis plus d'un an, sa chambre est devenue son lieu de vie principal. À la fin de l'année, elle doit passer ses premières épreuves du baccalauréat, mais elle ne sait pas encore dans quelle circonstance. Pour elle, l'avenir est très flou et elle n'a aucune idée de ce qui peut se passer. Elle se sent perdue et a du mal à faire des plans. Mais le plus difficile pour elle c'est la distance forcée avec ses amis. Fini les sorties et le week-end, les discussions sont virtuelles. Le Dr Emma Barron, pédopsychiatre nous confie que parfois ce mal-être conduit à des situations bien plus graves. La suite dans la vidéo ci-dessus.