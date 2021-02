La vanille bleue de La Réunion, un produit d'exception

Jusqu'à 1 200 euros le kilo, la vanille bleue est l'une des vanilles les plus chères au monde. Autant dire que chacune des gousses vaut de l'or. Elle développe ses arômes sur les terres volcaniques du sud sauvage de l'île de La Réunion. La récolte est très sélective et se fait donc une à une. Les premières gousses fleurissent sur les lianes après huit mois d'attente et seront commercialisées un an plus tard. Pour une vanille industrielle, c'est deux fois moins de temps.