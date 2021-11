La vente de chiens et chats bientôt interdite dans les animaleries

Difficile de résister devant les vitrines d'animalerie. Pourtant, à partir de 2024, les animaleries ne pourront plus vendre de chiens et de chats. C'est l'une des mesures du texte voté au Parlement pour lutter contre l'abandon des animaux et les achats compulsifs. Evelyne Mouix, qui travaille dans une animalerie depuis 49 ans, ne comprend pas cette décision. "Chez moi, quand on achète un chien entre 2 000 et 2 500 euros, ce n'est pas un achat compulsif", dit-elle. Dans son registre, elle note d'ailleurs toutes les informations concernant la vente de ses chiots. "Ce n'est pas comme sur Leboncoin et Facebook", explique-t-elle.