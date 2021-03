La vétusté de l’éclairage public épinglée par la Cour des comptes

La Côte-Saint-André en Isère, 5 000 habitants, et 1 070 lampadaires, réverbères et autres points d'éclairage urbains. Depuis quatre ans, la commune remplace régulièrement ses vieilles ampoules par des LED, moins gourmandes en électricité. Un projet qui lui coûte 450 000 euros, et qui est un vrai parcours du combattant.

En France, on compte plus de neuf millions de points lumineux. Mais ce parc d'éclairage public est vétuste. Quatre millions de ces lampes ont plus de 25 ans, et cela coûte cher. À Alès en 2018, la mairie a changé toutes ses ampoules. Elle ne l'a pas regretté. Souvent, les communes décident des travaux sans concertation avec leur voisine. C'est ce manque d'harmonisation que la Cour des comptes pointe du doigt. Elle suggère donc de confier la gestion de l'éclairage à un syndicat départemental d'énergie.