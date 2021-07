Label Pavillon bleu : comment est-il décerné ?

Ce geste n'est plus d'actualité dans le village de Naujac-sur-Mer en Gironde. Le maire a choisi d'y renoncer. “Aujourd'hui, je ne vois pas la nécessité de payer pour un label qui ne nous apporte à l’heure actuelle rien, aucune plus-value. On répond largement à tous les critères pour obtenir ce label sans avoir besoin de payer”. La candidature coûte entre 1 000 et 2 500 euros selon la taille de la commune. Le pari d'abandonner Pavillon bleu n'a pas été perdant ici. Les commerces à quelques centaines de mètres de la plage attirent toujours autant de touristes et le camping est aujourd'hui rempli à plus de 80%.