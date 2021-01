Pièces jaunes : combien ont rapporté les précédentes éditions ?

Depuis 1989, grâce aux 98 millions d'euros récoltés jusqu'ici, ce sont 9.100 projets qui ont pu voir le jour sur l'ensemble du territoire. Environ 3.000 chambres pour accueillir les parents auprès de leur enfant hospitalisé ont notamment été financées, de même que 60 logements pour les proches - comme par exemple la Maison Du Petit monde à Bron, dans le Rhône (voir vidéo ci-dessus) -, plus de 500 séjours au bord de la mer ou à la montagne, mais aussi un millier d’aires de jeux et d’espaces animation.

Mais les dons dans les tirelires ont diminué ces dernières années, passant en dessous de la barre des 2 millions d'euros récoltés en moyenne, avec le recul de l'utilisation de l'argent liquide. Ainsi, en 2018, les dons métalliques n'ont représenté que 20% des ressources de la Fondation. Et avec la crise sanitaire et la croissance des paiements sans contact, cela ne risque pas de s'améliorer. Du coup, pas de tirelire cette année disposée dans les bureaux de poste et les grandes surfaces, mais une collecte entièrement digitale : par internet, SMS (en envoyant DON au 92 111 - 5€ débités sur votre facture opérateur mobile : Bouygues Telecom, Orange et SFR), ainsi qu'un dispositif innovant utilisant un QR Code.