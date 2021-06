Vaccination des mineurs contre le Covid : les réponses aux trois questions que vous vous posez le plus

C’est un rendez-vous lancé dès le début de la crise sanitaire par le JT de TF1 : chaque soir, "Le 20H vous répond" éclaire les téléspectateurs sur leurs questions pratiques, soumises via les réseaux sociaux ou grâce à l’adresse mail dédiée*. Des interrogations qui concernent souvent les règles de la campagne de vaccination contre le Covid-19, et plus précisément celle des adolescents de 12 à 17 ans, possible depuis le 15 juin dernier. Nous revenons ci-dessous sur les trois qui nous ont été le plus posées ces derniers jours et semaines.