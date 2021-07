Certains prennent le large pendant les vacances, bien loin des plages bondées. Un groupe d'amis originaire de Poitiers ont opté pour une activité canoë-kayak en mer. Et l'une des femmes, Anna a bien choisi sa place. "Ce qui est intéressant, c'est de voir la ville sous un autre angle justement. Au lieu de la voir tout le temps sur le port. Là, on le voit vraiment dans le port", explique-t-elle.

Visite du vieux port de La Rochelle, et ici, pas besoin de masque ou de pas sanitaire. Depuis plusieurs jours, les réservations sont en hausse. À chacun son embarcation, option bateau sans permis à 50 euros la demi-journée pour une famille haute savoyarde. Journée sportive pour tout le monde et toujours en petit groupe pour ces Toulousains à la découverte du Marais poitevin. "On recherchait un côté nature, loin des sentiers battus et des touristes. En fait, on voulait vivre et connaître le marais", évoque l'une des femmes.