Le casse-tête des livraisons

En cette période précédant les fêtes de Noël, le défi est quotidien. L'explosion des achats en ligne ces dernières années a entraîné celle du nombre de cartons en transit. Un milliard de colis sont expédiés en France chaque année. Ils sont livrés à domicile ou dans des points relais. Il y a actuellement plus de trente mille points relais dans l'Hexagone. Leur nombre a bondi de 40% en un an. À l'origine, c'est une idée française développée dans les années 80, par les pionnières de la vente par correspondance, les 3 Suisses et La Redoute.

Tombée en désuétude, ce concept retrouve aujourd'hui une nouvelle jeunesse grâce à l'explosion du commerce en ligne et des sites de vente entre particuliers. Supérettes, opticiens ou fleuristes, se sont peu à peu transformés en petits bureaux de poste. Derrière la promesse d'une livraison toujours plus rapide et moins chère, découvrez l'histoire de l'itinéraire de vos colis et de ceux qui parfois se perdent en route.