Le choc des générations à Hossegor, où les jeunes se sont donné rendez-vous pour l'été

Dès que le soleil se couche, des centaines d'adolescents prennent possession de la plage d'Hossegor (Landes), réputée pour ses plages de surf à perte de vue. Objectif ? Faire la fête jusqu'au petit matin. "On reste très respectueux, mais on a envie d'être ensemble et de partager un moment de fête", assure un adolescent aux cheveux blonds, dans le reportage de TF1 en tête d'article. "On savait qu'il y avait le Covid, mais on fait attention", ajoute son ami. Comme eux, des mineurs venus de toute la France se sont donné rendez-vous dans cette ville balnéaire, après un appel lancé sur le réseau social TikTok en avril, visionné 200.000 fois.