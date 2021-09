Le choix du prénom de son enfant, un casse-tête

Comment va-t-il ou va-t-elle s'appeler ? C'est la question que ces futures mères entendent presque tous les jours. Et la réponse n'est pas toujours évidente, parfois même jusqu'au jour de l'accouchement. "Au départ, on était sur Camille ou Alice, et quand elle est née, on s'est dit, ce sera plutôt une petite Pauline", témoigne cette maman.