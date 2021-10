On ne lui a rien versé depuis deux ans : le combat d'une retraitée pour toucher sa pension

Pour survivre, elle a déjà vidé ses économies et vend désormais ses derniers objets de valeur. "Je suis obligée de me séparer de mes objets que j'aime, mais il y a les prochaines charges de l'appartement qui vont arriver, il faut vraiment que je puisse les payer", dit-elle. Heureusement, Sophie Blanchet est propriétaire de son logement. Aujourd'hui, elle vit néanmoins avec seulement 98 euros par mois. "Je suis dans l'inquiétude constante. Comment je vais payer mes prochaines charges ? Comment je vais pouvoir m'habiller ? Je vais chez Emmaüs maintenant alors que j'ai toujours eu une vie où j'avais une certaine décence. Là, je n'ai vraiment plus rien ; je suis épuisée, financièrement, moralement et physiquement", avoue-t-elle.