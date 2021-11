Le combat de ces ados qui ont tout tenté pour vaincre leur obésité

En France, l'obésité infantile a explosé. Un adolescent sur cinq est en surpoids, dix fois plus qu'il y a 40 ans. L'obésité n'est pas une question d'esthétique, mais une maladie qu'il faut traiter le plus tôt possible pour éviter des complications irréversibles. Confinement, malbouffe, addiction aux écrans, les causes sont multiples. Des parents envoient leurs enfants dans un centre spécialisé en Lozère. Les ados y sont hospitalisés pendant un an en moyenne. Le séjour est entièrement pris en charge par la sécurité sociale.