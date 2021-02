Le combat des enfants transgenres

Pour Lilie, 8 ans, cela ne fait que quelques mois qu'elle s'habille au rayon fille. Pendant sept ans, elle a porté des vêtements pour garçons. Née dans un corps masculin, elle se sent profondément fille. Lilie se perçoit comme une fille depuis son plus jeune âge. Elle s'est décidée à en parler à ses parents et a choisi son nouveau prénom toute seule. Quand elle a annoncé qu'elle était une fille, ce qui aurait pu être un choc a paradoxalement été un soulagement.

Lilie est suivie par une psychiatre et une endocrinologue. Elle souffre d'une dysphorie de genre. Un mal-être suscité par le décalage entre son sexe de naissance et ce qu'elle ressent. Devenir une petite fille aux yeux du monde est un long combat qui ne fait que commencer pour elle. Et pour cause, c'est à l'âge de la puberté, quand le corps se transforme, que les enfants transgenre ressentent le plus leur mal-être.