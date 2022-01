Le combat des jeunes Alzheimer

Les gestes et les mots de Delphine, 48 ans, sont imprécis. La mémoire d'Arnaud, 53 ans, lui échappe. Si en moyenne, le diagnostic tombe à l'âge de 79 ans, ils sont 35 000 en France à avoir moins de 60 ans. Les causes de la maladie restent inconnues. Le seul remède efficace pour freiner sa progression est la stimulation intellectuelle, des exercices de mémoires et de compréhension, une vie sociale riche et une bonne hygiène de vie.