VIDÉO - Le Conseil constitutionnel prive les policiers municipaux de drones

Le matériel est à portée de main, mais il reste pour l'heure en sommeil : si la police municipale de Nice dispose d'un arsenal de drones, celui-ci est inutilisable en dehors de séances d'entraînement. La mairie a pourtant formé cinq agents et investi dans trois appareils de pointe, dotés de caméras thermiques à infrarouge et de zooms extrêmement précis. Le tout pour un coût total de 64.000 euros. "Aujourd'hui, nous sommes complètement opérationnels, mais seuls les textes nous manquent pour travailler à des missions de police pure", regrette dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article Christophe Gardon, responsable télépilote de la police niçoise.

Les drones ne pourront servir qu'à "travailler sur des zones sinistrées, assister les secours", poursuit le policier. En effet, ce matériel n'est pas utilisable par les agents municipaux : seule la police nationale et la gendarmerie ont finalement le droit de s'en servir, à certaines conditions (notamment l'autorisation préalable du préfet). Le recours de la police municipale à ce matériel est l'une des rares mesures à être retoquée par le Conseil constitutionnel ce jeudi, après avoir été saisi par des députés et sénateurs au sujet de la loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure, votée le 16 décembre.

Le texte prévoyait spécifiquement d'ouvrir l'accès des polices municipales aux drones pour les "manifestations sportives, récréatives ou culturelles", sans que le préfet puisse y mettre fin à tout moment. Des dispositions censurées donc par les Sages, qui ont estimé qu'elles "n’assurent pas une conciliation équilibrée" entre le droit au respect de la vie privée et la prévention des atteintes à l’ordre public.

Certaines mairies imaginaient pourtant déjà tirer profit de ces appareils de filmage, comme à L'Haÿ-les-Roses, en banlieue parisienne. "Ici la police, merci de cesser immédiatement votre activité", articule une voix lancée depuis le drone, qui pourrait ainsi aider les forces de l'ordre à lutter contre la délinquance et les phénomènes de guet-apens. "On a été appelé sur une opération, et au moment de repartir une dalle autobloquante en béton est tombée sur notre véhicule", se souvient un policier. "Elle a transpercé le toit de la voiture, je l'ai prise sur la tête et cela m'a laissé une plaie."

Dans ce cas de figure, le drone pourrait ainsi assurer un rôle "d'éclaireur", pour "survoler les tours et voir s'il y a des gens au-dessus, équipés de mortiers et de cailloux", poursuit l'agent. Et ce, en un temps record : une minute suffit à un drone pour traverser la ville, alors le maire se prend à rêver. "On pourrait imaginer demain le faire décoller du poste de police municipale, avoir un téléopérateur bien au chaud en protection dans les bureaux du centre de surveillance urbain, pour faire en sorte d'aller donner une vue d'ensemble aux forces de l'ordre qui vont sur le terrain", projette Vincent Jeanbrun, élu LR de la commune.