Le contrôle du pass sanitaire renforcé dans les campings en Vendée

Les règles sont en effet très strictes pour éviter la propagation du virus car en Loire-Atlantique et en Vendée, des foyers de contamination ont été détectés dans plusieurs campings. A Saint-Brévin, le pass sanitaire est bien accueilli par ces touristes venus de Normandie. "On se sent un peu plus protégé", confie l'un d'eux. Un avis partagé par ce couple qui vient depuis quatorze ans dans ce camping. Cet après-midi, les contrôles vont se multiplier car 80 arrivées sont programmées.