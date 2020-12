Le couvre-feu est entré en vigueur et ça se voit

À Paris, à quelques minutes du couvre-feu, c'est la course. Le pas se presse et les boutiques s'endorment. À 20 heures, il est en effet interdit d'être dans la rue sans dérogation. Mais visiblement, tout le monde n'est pas au courant. Il y a ceux qui ont oublié et ceux qui semblent perdus face à toutes ces mesures. D'autres sont mieux renseignés et sortir le soir est presque une science.