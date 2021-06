Le Covid a-t-il condamné la bise ?

Comme un feu vert officiel au retour de la bise à la française, l’exemple est venu vendredi du plus haut sommet de l’État. Mais il en faudra sans doute un peu plus à cette bande d’amis pour renouer avec la tradition. “Moi, je déteste les bises à la base. Donc moi, je dis merci la Covid. On arrête les bises. Ça me va très bien, je n’en ferai plus jamais à personne”, nous confie une jeune femme.