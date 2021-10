"Le crime n'est jamais parfait" : face aux dépôts sauvages, un maire de l'Oise mène l'enquête

"Là, vous avez une devanture de magasin avec un bout d'enseigne, et grâce à Internet on a réussi à retrouver l'auteur", poursuit-il, avant de résumer : "Même lorsque les gens pensent avoir tout nettoyé, ils laissent quand même des traces. Le crime n'est jamais parfait".

L'élu a été policier pendant quinze ans et n’a rien perdu de ses talents d’enquêteur. "Rien ne se perd. Par exemple, ici, vous avez un simple numéro de série, grâce à ça on est remontés jusqu'à l'auteur" du dépôt public, précise l'édile à TF1 en nous présentant un déchet plastique.

La démarche est pour le moins efficace : en six ans, la commune est passée de trois dépôts sauvages par semaine à trois par an. Les habitants que nos journalistes ont interrogés semblent d'ailleurs convaincus de l'utilité de l'initiative. "Pourquoi, pas, s'il n'y a que cette méthode. Et apparemment, on est obligés d'arriver à des solutions extrêmes comme celle-ci", réagit l'une. "Il faut sévir", abonde un autre.