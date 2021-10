Le dahlia revient à la mode

Le dahlia est l'une des plus rares fleurs à illuminer le jardin jusqu'aux premières gelées. Nous connaissons la forme du cactus et du pompon. Mais il y a eu des évolutions. La collerette, les buissons, des ingénieurs travaillent sur l'esthétique des fleurs. Certaines s'auto-nettoient et restent propres toute l'année. Entre cinq et sept ans sont nécessaires pour obtenir ces nouveautés, à partir des graines et par mariage successif des plantes.