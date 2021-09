Le gaz hilarant, un nouveau danger sur les routes ?

Il faut dire que le protoxyde d'azote est de plus en plus populaire parmi les jeunes. Mais ses effets euphorisants, qui durent moins d'une minute, sont totalement incompatibles avec la conduite, prévient le Pr Amine Benyamina, addictologue. "Si vous prenez du protoxyde d'azote et que vous prenez le volant, vous n'avez pas tout à fait votre vigilance ni votre concentration. On peut être un peu soûl et on peut perdre aussi sa capacité à distinguer les choses", explique-t-il.

Problème : il est en vente libre sous la forme de bombonnes de gaz utilisées en cuisines. Car légalement, il ne fait pas partie des psychotropes. Par conséquent, les forces de l'ordre n'ont pas mission de contrôler sa consommation et ils ne peuvent pas la verbaliser au volant. Toutefois, sur les Champs Élysées comme ailleurs, les policiers y sont de plus en plus souvent confrontés.

"Ça explose depuis deux ans, ça monte vraiment crescendo et de plus en plus. On s'en rend beaucoup plus compte, car on est dans l'après Covid donc les gens se libèrent un peu plus, sortent un peu plus. On ne peut ni verbaliser, ni dépister", constate Noura Berrahmouni, du syndicat Alliance de la police nationale.