Le geste héroïque d’une jeune fille de 13 ans en Dordogne

Il était au bord de la rampe à bateaux, prêt à sauter dans l'eau”. On lui a crié : ‘non, ne sautes pas !’. Il nous a regardé et s'est jeté dans l'eau”. Sans l'intervention rapide de Loucia, accompagné de sa mère, l'enfant âgé de 4 ans n'aurait sans doute pas échappé à la noyade. “Il était ici quand il a commencé à couler, il partait comme ça”. Malgré le courant et la profondeur de l'eau, la jeune fille de 13 ans plonge et parvient à le ramener sur le rivage. “C'est sans réfléchir, c'est l’instinct. J'ai perdu mon père il y a un an et demi d'un cancer et du coup maintenant, je sais qu’une vie coûte cher”.