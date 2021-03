Le grand format : ce que le Covid a changé dans nos vies

Avant, quand on voulait se rencontrer, on s'armait d'un sourire. Quand on voulait se retrouver, les bises et les poignées de main n'étaient pas à proscrire. Nous avons acheté une vitre et des stylos. Et on vous a demandé ce qui vous a manqué. La famille, les voyages, la vie sociale, et même le sourire figurent parmi vos réponses. En effet, le sourire nous manque depuis l'utilisation du masque.