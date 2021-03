Le grand format : ces trésors cachés dans vos greniers

Les deux plus gros investisseurs français de cartes Pokémon ont accepté de venir jusqu'à nous pour nous présenter certains de leurs trésors. Ils nous ont notamment montré une carte Pikachu achetée à 30 000 euros. Ces bouts de carton ont pris de la valeur en peu de temps. Comme Justin Bieber aux États-Unis ou Kev Adams dans l'Hexagone, des personnalités s'y sont intéressées. Elles ont permis de dépoussiérer l'image de la marque. Ces cartes ont aussi pris de la valeur pendant le confinement, car beaucoup de nostalgiques, sont tombés sur des vidéos Youtube et ont compris que leur passion d'enfance pouvait valoir très cher.

Les Français ont beaucoup épargné ces derniers mois. Ils ont délaissé les placements boursiers, trop instables depuis un an. Ils se sont tournés vers des investissements insolites qu'il faut classer en deux catégories. Les placements de passion dans lesquels on ne se trompe pas trop et les placements opportunistes qui sont plus dangereux, car les arnaques y sont plus fréquentes. L'autre investissement insolite du moment devrait plaire aux nostalgiques des années 80, la Peugeot 205 Gti. Cette voiture était cotée 5 676 euros il y a quelques années. Elle vaut 13 727 euros aujourd'hui, après avoir pris 149% en seulement cinq ans. Et ce n'est pas le seul modèle.